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Spor Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 8.haftasında Marsilya ile Rennes karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 11:44:00 -
Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Marsilya bugün Rennes ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Marsilya maçı kaçta?

Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de heyecan 8.hafta maçlarıyla sürüyor. Pek çok kişi ise Marsilya-Rennes maçının oynanacağı saat araştırıyor.  Marsilya-Rennes bugün Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Maçı beIN Connect naklen yayımlayacak.

Marsilya: Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Payet, Guendouzi, Alexis Sanchez.

Rennes: Mandanda - H. Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Doué, Tait, Majer - Bourigeaud, Gouiri, Terrier. 

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