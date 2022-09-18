Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'in 8.haftasında Marsilya ile Rennes karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Marsilya bugün Rennes ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Marsilya maçı kaçta?
Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'de heyecan 8.hafta maçlarıyla sürüyor. Pek çok kişi ise Marsilya-Rennes maçının oynanacağı saat araştırıyor. Marsilya-Rennes bugün Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Maçı beIN Connect naklen yayımlayacak.
Marsilya: Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Payet, Guendouzi, Alexis Sanchez.
Rennes: Mandanda - H. Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Doué, Tait, Majer - Bourigeaud, Gouiri, Terrier.