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Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu! Bakın kim çıkarmış

Muğla Marmaris'te çıkan yangında 1 dönüm Kızılçam ormanı zarar görmüştü. Yapılan incelemenin ardından yangını 10 yaşındaki 3 küçük çocuğun çıkarttığı anlaşıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:51
Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu! Bakın kim çıkarmış

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.

ÇIKAN YANGINDA 1 DÖNÜM KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İçmeler Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

BULUNAN KİBRİT KUTUSUNDAN SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının başladığı kayalıkların üstünde kibrit kurularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları güvenlik kamera tespitleri ve olay yerindeki deliller toplandı ve çalışmalar gece boyunca sürdü.

"3 ARKADAŞ OYNUYORDUK, YANGIN BÜYÜDÜ KAÇTIK"

Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkarttığı anlaşıldı. Çocuklar polise, "3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık" diye konuştular.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:51
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. orman yangını

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