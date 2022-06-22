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Yerel Marmaris'teki orman yangını nedeniyle 20 ev...
Yerel

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle 20 ev...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:17:00 - 2022-06-22 17:27:22

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.

Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

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