Marmaris'te Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle yapılan geçiş ilgi çekti.
İlçenin turistik İçmeler Mahallesi'nde Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen tekneler açıkta toplandı.
Tekneler, korna ve marşlar eşliğinde İçmeler'den Marmaris açıklarına tören geçişi yaptı.
Teknelerde bulunanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.
İlçede tatilini geçiren ve sahillerde denize giren vatandaşlar da marşlara eşlik edip, cep telefonları ile video çekti.