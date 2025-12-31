Marmaris’te yılbaşı tedbirleri artırıldı

Son 24 saat içerisinde yaklaşık 9 bin aracın giriş yaptığı Marmaris’te, alınan tedbirler kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri karadan, sahil güvenlik ekipleri ise denizden kontrol ve denetimlerini sürdürecek. Trafik ekiplerinin de yılbaşı gecesi boyunca devriye halinde görev yapacağı belirtildi.

Alınan önlemleri yerinde inceleyen Nurullah Kaya, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul ve Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti. Kaymakam Kaya, TCSG 310 sahil güvenlik botu ile denize açılarak alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Denetimlerine karadan devam eden Kaymakam Kaya, Marmaris ve Datça ilçelerinin tek karayolu giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Komutanlığı ile ilçe girişindeki güvenlik ve trafik kontrol noktalarını da ziyaret etti. Kaya, burada vatandaşlarla görüşerek yeni yıl dileklerini iletti.

İlçede yaklaşık 600 personelin görev yaptığını belirten Kaymakam Kaya, alınan tedbirlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda, Marmaris’te bulunan tüm misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak amacıyla, ilçemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kolluk kuvvetlerimizle birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Yaklaşık 10 gündür süren süreçte, tüm alternatifler değerlendirilerek toplantılar yapıldı, detaylı incelemeler gerçekleştirildi ve personel durumumuz da göz önünde bulundurularak planlamalar tamamlandı. Bu kapsamda tahmini olarak 600 personel ile hem karada, hem jandarma sorumluluk bölgelerinde hem de denizlerimizde güvenlik önlemleri alındı. Şu anda personelimiz tüm unsurlarıyla görevlerinin başında bulunuyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar bu tedbirler aralıksız şekilde devam edecek. Geçtiğimiz yıl aldığımız önlemler sayesinde oldukça huzurlu ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi geçirmiştik. Bu yıl da aynı doğrultuda, halkımızla birlikte güvenli ve güzel bir yılbaşı süreci yaşamayı temenni ediyoruz. Tedbirlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir.”