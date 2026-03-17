Dünya Oturum ve Vatandaşlık Raporu 2026 yayımlandı! Vatandaşlık programlarında Malta 1’inci, Türkiye...

Dünya’nın önde gelen yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı şirketi Henley & Partners, 2026 yılına ilişkin Küresel Oturum ve Vatandaşlık Programları Raporu’nu yayımladı. Bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan ve kapsamlı kriterlerle değerlendiren endeks, Avrupa’nın güçlü konumunu koruduğunu ancak Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Karayipler’de yükselen alternatif merkezlerin rekabeti yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Küresel sermaye ve yeteneğin yön değiştirdiği yeni dönemde; politika istikrarı, vergi verimliliği, yaşam kalitesi ve mobilite gücü ülkeler için belirleyici avantajlar haline geliyor.

AVRUPA’NIN CAZİBESİ; ASYA-PASİFİK, LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER’DEKİ DİNAMİK RAKİPLER TARAFINDAN GİDEREK DAHA FAZLA ZORLANIYOR

Avrupa programları küresel ölçekte referans noktası olmaya devam ederken, Henley & Partners’ın 2026 Oturum ve Vatandaşlık Programları Raporu’nun son sıralamaları, yatırım yoluyla göç alanında belirgin bir yeniden dengelenmeye işaret ediyor. Avrupa’nın cazibesi; Orta Doğu, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler’deki dinamik rakipler tarafından giderek daha fazla zorlanıyor. Bu durum, küresel ölçekte hareketli sermaye ve yeteneğin geleceğe yönelik konumlanmasında bir değişime işaret ediyor.

MALTA ÜST ÜSTE 11. KEZ 1. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Malta, 2026 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde liyakate dayalı vatandaşlık sistemiyle üst üste 11. kez 1. sıradaki yerini korurken, Yunanistan 2026 Küresel Oturum Programı Endeksi’nde yeniden zirvede yer aldı. Sıralamalar, yatırım yoluyla göç seçeneklerine ilişkin en köklü karşılaştırmalı ölçüt çalışmasının bir parçası olarak; uluslararası alanda tanınmış göç ve vatandaşlık uzmanları, akademisyenler, ekonomistler ve ülke risk uzmanlarından oluşan bağımsız bir panel tarafından değerlendiriliyor.

YENİ GİRİŞLER VE HIZLI YÜKSELENLER SIRALAMAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

ABD/İsrail-İran savaşından önce yapılan değerlendirmelerde; Birleşik Arap Emirlikleri yılın en dikkat çekici yükselişini kaydederek Küresel Oturum Programı Endeksi’nde 5. sıradan ortak 2. sıraya çıktı ve ilk kez İlk 3’e girdi. Asya-Pasifik ve Orta Amerika genelinde de güçlü bir ivme gözlemleniyor; Kosta Rika, Yeni Zelanda, Panama ve Singapur sıralamada yükselirken; Malezya, Mauritius ve Tayland istikrarlı kazanımlar elde ettiği görülüyor. Küresel Oturum Programı Endeksi’nde üç ülke ise dikkat çekici biçimde ilk kez yer aldı: Uruguay 5. sıradan giriş yaparken, Suudi Arabistan 9. sırada, Maldivler ise 11. sırada listeye dahil oldu. Bu durum, rekabetçi oturum programlarının coğrafi çeşitliliğinin genişlediğini gösteriyor. Benzer bir yeniden dengelenme Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde de görülüyor. Karayipler ve MENA bölgesindeki bazı köklü programlar konumlarını iyileştirirken, Samoa ve Sao Tome ve Principe gibi ülke programları ilk kez sıralamaya girdi.

HÜKÜMETLER SERMAYE VE YETENEK İÇİN YARIŞIYOR

2026 milyoner göçü projeksiyonları, varlıklı ailelerin sınırlar arası taşınmasında eşi görülmemiş bir dalgaya işaret ediyor. Net girişte öne çıkan destinasyonların tamamı, uluslararası yatırımcı ve girişimcileri çekmek üzere tasarlanmış resmi oturum ve/veya vatandaşlık çerçevelerine sahip. Bu hızlanan rekabeti yansıtan şekilde Henley & Partners, son 12 ayda 95 ülkeden müşteri kabul etti. Bu durum, yapılandırılmış oturum portföyü yönetiminin küresel ölçekte hareketli aileler arasında ana akım bir strateji hâline geldiğinin açık bir göstergesi konumunda. Bugün yayımlanan iki endeks, dünya genelinde 100’ün üzerindeki program arasından seçilen 40 lider programı; itibar, yaşam kalitesi, uyum, yatırım gereklilikleri, vergi verimliliği, işlem standartları ve mobilite çıktıları gibi temel kriterler çerçevesinde kıyaslıyor. Böylece ülkelerin küresel yatırımcı ve yeteneği çekme, elde tutma konumlandırmalarını karşılaştırmalı olarak ölçülüyor.

NETLİK, İSTİKRAR VE CAZİP BAŞVURU YOLLARI SUNAN ÜLKELER KAZANIYOR

Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, oturum ve vatandaşlık programlarının artık basit gelir kanalları olmaktan çıkıp ekonomik yönetim stratejisinin temel araçlarına dönüştüğünü belirtiyor: “Hükümetler bu çerçeveleri uzun vadeli avantaj sağlamak için kullanarak inovasyon ve büyümeye katkı sağlayan girişimci, yatırımcı ve uluslararası mobil aileleri çekiyor. Aynı zamanda küresel risklere açık hanehalkları için mobilite planlaması, risk yönetimi ve fırsat yaratmanın temel unsuru hâline geldi. Netlik, istikrar ve cazip başvuru yolları sunan ülkeler kazanan tarafta konumlanıyor.”

VATANDAŞLIK PROGRAMLARI: YERLEŞİK LİDERLER VE ÇEVİK ADA DEVLETLERİ

2026 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi 15 programı sıralıyor. Malta 100 üzerinden 77 puanla ilk sırada yer alarak yapılandırılmış ve uyum odaklı vatandaşlığa geçiş modeliyle Avrupa’nın altın standardı konumunu güçlendiriyor. Avusturya 74 puanla 2. sırada yer alıyor.

Grenada ile St. Kitts ve Nevis 67 puanla 3. sırayı paylaşırken, Nauru 66 puanla 4. sıraya yükseldi. Antigua ve Barbuda 65 puanla 5. sırada yer alıyor.

St. Lucia ile Türkiye 64 puanla 6. sırayı paylaşırken; Dominika, Mısır ve Ürdün 7. sırada yer alıyor.

AVRUPA GÜCÜNÜ KORURKEN YENİ MERKEZLER YÜKSELİYOR

Yunanistan 73 puanla 1. sıradaki yerini koruyor. İtalya, İsviçre ve BAE 72 puanla 2. sırayı paylaşıyor. Portekiz 3., Avustralya 4. sırada.

Kanada ve Uruguay 5. sırayı paylaşırken; Lüksemburg ve Birleşik Krallık 6. sırada yer alıyor. Kosta Rika, Panama ve Singapur 7. sırayı paylaşırken; Yeni Zelanda 8., Malta ve Suudi Arabistan 9. sırada bulunuyor.

Letonya ve Amerika Birleşik Devletleri 10. sırada yer alıyor.

HAREKET HALİNDEKİ SERVET

40 farklı oturum ve vatandaşlık programının interaktif dijital karşılaştırmaları da yayımlandı. Böylece küresel yatırımcılar ve varlıklı aileler, seçeneklerini değerlendirirken kendileri için en önemli kriterleri seçebiliyor.

Dominic Volek, Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı, verilerin temel bir küresel değişimi doğruladığını belirtiyor: “Servet eşi görülmemiş bir hızla yer değiştiriyor. Nerede yoğunlaşacağı ise ülkelerin yatırımcılar, girişimciler ve varlıklı aileler için göç çerçevelerini ne kadar güvenilir şekilde tasarladığına bağlı. Ekonomik dinamizm, hukuki kesinlik, siyasi istikrar ve güçlü altyapıyı birleştiren ülkeler öne çıkıyor.”