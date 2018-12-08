Marmaris'te yelkenli yat yarışları





MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek yarışlara 20 yat ile 190 yelkenci katıldı.

Yarış parkurunu belirleyen dubaların yerleştirilmesinin ardından, marinada bağlı bulunan yelkenli yatlar körfeze çıktı. Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Yatlar bir süre antrenman turları atarak yarış için gerekli rüzgarın oluşmasını bekledi. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi yarışı başladı.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burhanettin Tekdağ Kupası'yla 2018'in son yarışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarın, koy dışı yarışının yapılmasının ardından organizasyon sona erecek.