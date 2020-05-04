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Aktüel

Marmaris'te yaban domuzları şehre inmemeleri için doğal ortamlarında beslendi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:00:42 -
Marmaris'te yaban domuzları şehre inmemeleri için doğal ortamlarında beslendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri, son zamanlarda sıklıkla görülen yaban domuzlarının şehir merkezine inmemesi için ormanlık alana yiyecek bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla otellerin kapalı olduğu, insanlar evlerinden çıkmadığı turistik ilçenin merkezinde fazlaca görülmeye başlayan yaban domuzları için Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, semt pazarları ve marketlerden artan yiyecekleri toplayarak Armutalan ve Siteler mahallerindeki ormanlık alanlara bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yiyeceklerin vatandaşların can ve mal güvenliği ile yaban hayatın korunması için bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaban domuzlarının doğal yaşam alanlarında tutulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Belediye ekipleri, bıraktıkları yiyeceklerle beslenen yaban domuzlarını görüntülemeyi de ihmal etmedi.

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