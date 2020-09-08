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Aktüel Marmaris'te Türk kara sularına itilen 19 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Marmaris'te Türk kara sularına itilen 19 sığınmacı kurtarıldı

Sığınmacıları yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:53:56 -
Marmaris'te Türk kara sularına itilen 19 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 19 sığınmacı kurtarıldı.

Alaburun mevkisi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

"Smugglers Blues" isimli fiber teknedeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 17 Suriye, 2 Filistin uyruklu sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Sığınmacıların ifadelerinde, Marmaris'ten çıkış yapıp Rodos Adası'na ulaştıkları esnada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince teknelerinin motoruna zarar verildiğini ve Türk kara sularına itildiklerini söylediği öğrenildi.

Bozburun Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Sığınmacıları para karşılığında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

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