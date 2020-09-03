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Aktüel Marmaris'te turistlerin odalarına maske zorunluluğunu hatırlatan kartlar konulacak
Aktüel

Marmaris'te turistlerin odalarına maske zorunluluğunu hatırlatan kartlar konulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:01:38 -
Marmaris'te turistlerin odalarına maske zorunluluğunu hatırlatan kartlar konulacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turistlerin maske takma zorunluluğu, odalarına bırakılacak kartlarla hatırlatılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye gelen turistlerin maske takma konusunda gerekli özeni yeterince göstermediği, bu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirildi.

Kurul üyelerince, ilçedeki tüm konaklama tesislerinin odalarına maske uyarısını içeren kartlar yerleştirilmesine karar verildi.

Kartlarda, "Maske takmanın zorunlu olduğu ve maske takmamanın cezasının 900 lira olduğu" hatırlatılacak.

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