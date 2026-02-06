Marmaris'te sel faciası: Uyarılara rağmen dereye giren sürücü canından oldu

Marmaris'te etkili olan şiddetli sağanak, hayatı felç ederken acı bir haberi de beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi'nde su seviyesi yükselen dereden karşıya geçmeye çalışan belediye personeli Zekeriya Şahin, saniyeler içinde sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

"GEÇMEYELİM" DEDİ, ARAÇTAN İNDİ AMA DURDURAMADI

Olayın en sarsıcı detayı ise araçta yolcu konumunda bulunan kişinin uyarıları oldu. Bölgedeki suyun tehlikeli boyuta ulaştığını gören yolcu, Şahin'e "geçmeyelim" diyerek uyarıda bulundu. Şahin'in bu uyarıyı dikkate almaması üzerine arkadaşı araçtan inerek canını kurtarırken, geçmekte ısrar eden Zekeriya Şahin aracıyla birlikte dereye iner inmez dev dalgaların arasında kaldı.

3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yürütülen ve gönüllü vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında önce dere yatağına saplanmış araç bulundu. Ancak içi su dolan aracın boş olduğu görülünce çalışmalar derinleştirildi. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından Şahin'in cansız bedeni, aracının 100 metre ilerisinde bir yağmur suyu aktarma borusunun altına sıkışmış halde bulundu.

BELEDİYE PERSONELİYDİ, SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri personeli olarak çalıştığı öğrenilen Zekeriya Şahin’in ölümü, ailesi ve iş arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu. Sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.