Marmaris’te salonlar dezenfekte edildi

Marmaris Belediyesi, yarınki açılış öncesi berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Marmaris Ticaret Odası’na bağlı işletmelerde yapılan çalışmada Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek, kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle uzun süredir kapalı olan bu işletmeler 11 Mayıs’ta açılacak. Bizler de Marmaris Belediyesi olarak esnafımıza destek vermek için Marmaris Ticaret Odası işbirliği ile ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Yetkililer vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmayı ihmal etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.