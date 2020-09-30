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Aktüel Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist gözaltına alındı
Aktüel

Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:53:01 -
Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte parayla yakalanan İngiliz turist, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir taksiye sahte sterlin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İngiltere uyruklu David T, Siteler Mahallesi'ndeki konakladığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

Şüphelinin odasındaki bir tablonun arkasında 177 adet sahte sterlin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

David T'nin ifadesinde, İskoçya'da 800 sterlin karşılığında sahte sterlin aldığını söylediği öğrenildi.

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