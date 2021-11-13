  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Çaycıyken emlak zengini olan CHP'li Gürsel Tekin: Hayatımın her anında haram para kazandım

Tarihte bugün: 13 Kasım 1918 Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul’un İşgal Olunması

13.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Rusya ile görüştüklerini duyuran Biden: Büyük endişe duyuyorum!

ABD'den İsrail'i rezil rüsva eden karar!

Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor

İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...

Dursun Çiçek'i terleten Lütfü Türkkan sorusu!

Toygun Atilla Hürriyet'ten istifa etti! 'Sen ne dayanmışsın be abi'
Aktüel Marmaris'te orman yangınları çalıştayı başladı
Aktüel

Marmaris'te orman yangınları çalıştayı başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının açılışı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:15:00 -
Marmaris'te orman yangınları çalıştayı başladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye ve Ahbap Derneği iş birliğiyle Armutalan Mahallesi'ndeki bir otelde başlayan çalıştayda, yeniliklere yönelik faydalı bir programa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Son yaşanılan büyük yangında 9 bin 52 hektarı ormanlık olmak üzere toplam 13 bin 600 hektar alanın yandığını aktaran Oktay, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla yangından sonra gerekenleri yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Eksiklikler olabileceğini, bunun da çalıştayla düzeltilebileceğini anlatan Oktay, "Buradan çıkacak sonuçlar bizler için oldukça önemli. Küllerinden nasıl doğulacağını bu çalıştayın sonucunda göreceğimizi umut ediyorum." dedi.

Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu da eğitimin ve bilimin önemli bir yer tuttuğuna inandıklarını, bunun için de bilim adamlarının kendilerine yol ve ışık olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan, Akdeniz Tipi Ekosistemler ve Tarihsel Gelişimi adlı sunum yaptı.

İki gün sürecek farklı konu başlıklarında 7 üniversitenin katkı verdiği sunumlarla başlayan çalıştayda, akademisyenler ve uzmanlar bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunacak.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Başkanlığı yetkilileri de orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadelede konusunda bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Katılımcılar yangın alanlarında incelemede bulunduktan sonra yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Çalıştay yarın yuvarlak masa toplantıları sonucunda bildiri açıklanmasıyla son bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı
Gündem

Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, haram olan kumarı kötüleyen Sözcü yazarı Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı. Dü..
Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu
Gündem

Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisine ittifak teklifinde bulu..
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay