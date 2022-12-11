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Gündem Marmaris'te dehşet! Bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu
Gündem

Marmaris'te dehşet! Bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 10:32:00 -
Marmaris'te dehşet! Bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.

Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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