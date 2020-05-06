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Aktüel

Marmaris'te bağlı köpeğe pitbullunu saldırtarak tekmeleyen kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Köpeğine el konulan kişiye, "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçundan 9 bin 563 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:22:26 -
Marmaris'te bağlı köpeğe pitbullunu saldırtarak tekmeleyen kişi güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iş yeri önünde zincirle bağlı köpeği bir kişinin darbetmesi ve pitbull cinsi köpeğini saldırtması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhammet Akkuş, "Cane Corso" cinsi "Ateş" isimli köpeğini Taşhan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne bağlayarak evine gitti. Sabah geldiğinde yerdeki kanları ve köpeğinin yaralandığını fark eden Akkuş, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Akkuş, kayıtlarda köpeğine bir kişinin köpeğini saldırttığını, tekmelediğini gördü.

Köpeğini veterinerde tedavi ettiren Akkuş, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Saldıran köpeğin sahibi K.Ö'ye ulaşan jandarma ekipleri, pitbull cins köpeği hayvan barınağına teslim ettirdi.

Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köpeğin sahibine "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçundan 9 bin 563 liralık idari ceza uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve hayvanseverlerin tepki gösterdiği görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin zincire bağlı köpeğe saldırdığı daha sonra bir kişinin gelerek zincirli hayvanı tekmelediği yer alıyor.


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