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Aktüel

Marmaris'te aç kalan yaban domuzları plaja indi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:20:32 -
Marmaris'te aç kalan yaban domuzları plaja indi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü şehir merkezindeki plaja indi.

Siteler Mahallesi'nde görülen yaklaşık 20 yaban domuzu, oteller bölgesindeki çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek aradıktan sonra Uzunyalı sahil şeridine geçti.

Burada da bir süre yiyecek arayan sürüyü çevredekiler cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Görüntülerde, plajda dolaşan domuz sürüsünün daha sonra gözden kaybolduğu yer alıyor.

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