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Aktüel

Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

2020-04-26 13:56:03 -
Marmaris'te aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Siteler Mahallesi'nde görülen yaklaşık 20 yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin ve otellerin olduğu alandaki çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

Bazı mahalle sakinleri evlere kadar yaklaşan domuzları verdikleri ekmekle beslemeye çalıştı.

Cadde boyunca ilerleyen domuz sürüsü, bir süre sokak aralarında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

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