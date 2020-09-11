Marmarisli öğrencilerden, "Kovid-19 tedbirlerine uyun" etkinliği

MUĞLA (AA) - Marmaris'te bir grup öğrenci, ellerinde taşıdıkları Türkçe ve İngilizce dövizlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekiyor.

İlçenin farklı noktalarındaki okullardan hareket eden öğrenciler, ellerindeki Türkçe ve İngilizce "Cezadan korkma Kovid-19'dan kork", " Sorumlu ol, sorunlu olma", "Kendi sağlığını düşünmüyorsan, benim geleceğimi düşün", "Ellerini yıka, temastan kaçın" gibi dövizler ve üstlerine giydikleri "Maske tak" yazılı tişörtlerle Atatürk Meydanı'na geldi.

Meydan ve sokaklarda maskesi olmayan vatandaşlara ve turistlere maske dağıtan öğrenciler, sosyal mesafeye dikkati çekmek için bir süre oturdu.

Meydandakilere megafonla "maske tak" şarkısını dinleten öğrencilere, yürüyüş boyunca öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da eşlik etti.