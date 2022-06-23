Marmaris yangını Dezenformasyon Yasası’nın önemini günyüzüne çıkardı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Havadan ve karadan yangınla mücadele edilirken, “Uçaklar nerede” sloganı ortaya atıldı. Yapılan yalan paylaşımların ardından muhalefetin ısrarla karşı çıktığı Dezenformasyon Yasası’nın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

“Uçaklar nerede” diyerek yalan haber yayıyorlar!

Geçen sene yaşanan orman yangınlarında da devleti karalama kampanyası yürüten Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden yangın fotoğraflarını paylaşarak, “Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Yazık! Kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?” ifadelerini kullandı. Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabı üzerinden Şahan Gökbakar’ın ifadelerini paylaşarak “Uçaklar nerede?” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bahar ayında ‘Yangın söndürme uçakları alındı mı?’ diye bakanlığa sorarken, hakkımda karalama faaliyeti yürütenler yanan ormanların baş sorumlusudur! Uçaklar nerede?” şeklinde paylaşım yaptı. CHP’li Eren Erdem de, “2 senedir uçak, uçak, uçak diye haykırıyoruz, memleketimiz yanarken havadan 1 kova su dökemeyen hükümet; yok uzay yolculuğu, yok astronot kozmonot hikâyeleri anlatıyor!” diyerek hükümeti eleştirmeye çalıştı.

“Vatandaşın algıları ile oynamak istiyorlar”

Yalan paylaşımların ardından Dezenformasyon Yasası’nın önemine değinen Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Her orman yangınında hükümetin yetersiz kaldığını söylemek akıl ve mantık işi değildir. 2023 seçimleri öncesi bir yere şimşek çaksa bu tip insanlar suçu hükümete atarak algı operasyonu yapacaklar. Şu anda sosyal medya üzerinde çok fazla algı operasyonu yapılıyor. Vatandaşın algıları ile oynamak istiyorlar. Bu yasa sadece siyaset açısından da düşünülmemeli. 7’den 70’e herkesin sosyal medya hesapları var. Şu anda Twitter üzerinde 2 bine aşkın uyuşturucu satıcısı mevcut. Terör örgütleri sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yarası olan gocunur. Klavye delikanlılığı ile olmuyor bu işler” dedi.