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Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 15:29
Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.


Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla’da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya’dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.


Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:29
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