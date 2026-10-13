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Gündem Marmaris-Kaş arasında fırtına geliyor!
Gündem

Marmaris-Kaş arasında fırtına geliyor!

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Marmaris-Kaş arasında fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmaris ile Kaş arasındaki denizlerde fırtına beklendiğini duyurarak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Kaş arasında doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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