Marmaris-Kaş arasında fırtına geliyor!

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Kaş arasında doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.