Marmaris-Kaş arasında fırtına geliyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmaris ile Kaş arasındaki denizlerde fırtına beklendiğini duyurarak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Kaş arasında doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.