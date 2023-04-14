Marmaris İçmeler’in şifalı termal suları turizme kazandırılıyor

Marmaris’in cennet köşelerinden İçmeler, son yıllarda giderek daha fazla adından söz ettiriyor. Bölgede, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan son derece değerli termal şifalı su kaynakları bulunuyor.

Doğayla baş başa olmak isteyen tatilci ve gezginlerin rotalarında ilk sıralarda yer alan Marmaris, kadim yıllardan bu yana bilinen şifalı sularıyla kış turizmini canlandırıyor. Marmaris’in eski adının Karya dilinde "doğa kenti" anlamına gelen Physkos olması, bu antik liman kentinin doğayla kendiliğinden kucaklaşmasının bir kanıtı gibi. Adını meşhur ve şifalı içme suyu kaynaklarından alan Marmaris’in İçmeler bölgesindeki şifalı yeraltı suları, pek çok hastalığa iyi geliyor.

Alternatif tedavide termal etkisi

Termo-mineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan uygulamalara termal tedavi adı veriliyor. İçmeler Bölgesi’ndeki Kızılkum’dan çıkan termal su 4.797 mg/L mineral değeri ile birçok rahatsızlığa da iyi gelecek şifalı kaynaklardan biri olacak. Muğla bölgesindeki termal kaynakların özellikle iyi geldiği rahatsızlıklar ise dejeneratif eklem hastalıkları, kronik bel ağrısı, yumuşak doku hastalıkları olarak biliniyor.



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Kış turizminde de tercih sebebi

Termal yeraltı sularına yönelik tesislerin yaygınlaşması ve bilinirliğinin artması ile bölgenin her mevsim tercih edilen turistik destinasyonlardan biri olması hedefleniyor. Bu alanda gerçekleştirilen yatırımlardan en önemlisi Kızılbük GYO tarafından 400 milyon dolarlık yatırım bedeliyle İçmeler’de inşa edilen Kızılbük Thermal Wellness Resort... İçmeler’de hayata geçecek bu proje ile yaz tatili fırsatlarının yanı sıra, sonbahar ve kış mevsimlerinde Marmaris’in ılıman ikliminde sağlık kaynağı termal tatil imkanları öne çıkacak.

Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort’un deniz ve orman manzaralı sonsuzluk havuzu, sağlık kaynağı termal havuzlar, talassoterapi havuzları, Türk hamamı, sauna, buhar odası, buz çeşmesi, şok havuzlar, şok duşlar, jakuzi, masaj odaları, sıcak taş yataklar, macera duşları, yoga, yüz/vücut bakım odaları, dinlenme alanları ve vitamin barları ile misafirlerine tam bir arınma sunacak. Marmaris’e ve Türkiye’ye yaz kış daimî katma değer üreten bir işletme olması hedeflenen proje tamamlandığında, 2 bin kişiye direkt, 3 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.