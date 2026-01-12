Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti
Marmaris’te ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde aniden başlayan dolu yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.
Özellikle kırsal mahallelerde yollar ve tepeler dolu nedeniyle tamamen beyaz bir görüntüye kavuşurken, park halindeki araçların üzeri de kar yağmış gibi doluyla kaplandı.
Aniden bastıran yağış sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, beyaza bürünen yollar, tepeler ve araçlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Yağışın kısa sürede etkisini kaybettiği öğrenildi.