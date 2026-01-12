  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı Bakan Bolat duyurdu: Dijital vurguna reklam kurulu freni! 606 milyon TL ceza yağdı Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim… Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor! İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’ "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü
Yaşam Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti
Yaşam

Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti

Marmaris’te ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde aniden başlayan dolu yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Özellikle kırsal mahallelerde yollar ve tepeler dolu nedeniyle tamamen beyaz bir görüntüye kavuşurken, park halindeki araçların üzeri de kar yağmış gibi doluyla kaplandı.

Aniden bastıran yağış sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, beyaza bürünen yollar, tepeler ve araçlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Yağışın kısa sürede etkisini kaybettiği öğrenildi.

Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı
Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı

Yaşam

Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı

Tunceli’de yoğun kar hayatı felç etti: Bazı yollar ulaşıma kapandı
Tunceli’de yoğun kar hayatı felç etti: Bazı yollar ulaşıma kapandı

Gündem

Tunceli’de yoğun kar hayatı felç etti: Bazı yollar ulaşıma kapandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23