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Ekonomi Marmaris Belediyesi Elektrik malzemesi alacak
Ekonomi

Marmaris Belediyesi Elektrik malzemesi alacak

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Elektrik malzemesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:58:00 -
Marmaris Belediyesi Elektrik malzemesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Elektrik Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Süresi/teslim tarihi : İhale konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günü içerisinde Marmaris Belediyesi Araç parkında bulunan depoya teslim edilecek. Malzemeler 2 parti halinde teslim alınacak. Malzemelerin % 50 si 60 takvim günü içerisinde kalan % 50 ise 120 takvim günü içerisinde teslim alınacak.

İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.03.2022 - 10:00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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