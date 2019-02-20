Marmaris Belediye Meclisi adayları listesi teslim edildi

Marmaris’te 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere katılan partiler, 3’er kontenjan olmak üzere 25’er belediye meclis üyesi adaylarını İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

Marmaris’te 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere katılan partiler, 3’er kontenjan olmak üzere 25’er Belediye Meclis Üyesi adaylarını İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.Ak Parti’de Mustafa Karacan, CHP’de Ethem Sayar, DSP’de ise Duran İlgün ilk sırayı alan isimler oldu. Partilerin listeleri ve 75 adayın tam listesi şöyle:

Cumhur İttifakı:

Mustafa Karacan, Süleyman Eroğlu, Ayşegül Mungan, Naci Alkan, Mustafa Gökmen, Vacide Tugay Şencan, Ceyhan Eroğlu, Bestami Şinik, Elmas Bozkır, Ömer Cahit Sarıbey, Mesut Yılmaz, İlhan Kaya, Ayşe Taşar, Melih Eriş, Cavidan Öner, Yavuz Gül,Duran Tokman, Nural Pekgüzel, Bilge Sargın, aBerna Vildan Akalın, Yusuf Çelikkaya ve Yaşar Bayar.. Kontenjan:Zeki Eren, Osman İrez ve Mehmet Karadinç

Millet İttifakı:

EthemSayar, Aylin Yüksel, Fehmi Selçuk Evci, Asım Geniş, Ali Aygün, Kenan Değertaş, Canan Adalıoğlu, Cengiz Kaya, Hüseyin Bulut, Hasan Yaylalı, Ali Kırlı, Burak Demirtaş, Kamil Çakır, Sibel Fındıkoğlu, Doğan Tekin, Zekeriye Yiğit, Mehmet Erden, Hüseyin Gökhan Uysal, Yağmur Geyik, Gülhan Tuna, Selda Ünlü ve Fatma Palu.. Kontenjan: İhsan Öztürk, Zülal Akyüz ve Ummahan Kabaçam

DSP

Duran İlgün, İsmail Yıldız, Ali Özge Kol, Dursun Kaplan, Sibel Balı, Yüksel Onat, Deniz Kaya, İbrahim Yılmaz, Altan Şener, Haluk Çiftçi, Mehmet Zeki Danışman,Mehmet Yılmaz, Gülnur Yıldırım, Uğur Düğndar, Zeki Aydoğdu, Şenay Kılın, Mehmet Arslan, Ahmet Oğul, Kamil Taşkın, Ayşe Karadoğan, Hasan Çelik ve Sezgi İlgün. Kontenjan: Arzu Kayaoğulları, Al Fuat Fidan ve Fethi Eray Işıksal

Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart’ta ilan edilecek.