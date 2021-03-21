Marmaris açıklarında korkutan deprem
Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 01.50 olarak açıklanırken derinliği 10.37 km olarak kaydedildi.
Bir deprem daha
01.50'de meydana gelen depremden sonra 02.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 12.57 km olarak açıklandı.
AFAD'dan açıklama
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.