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Gündem Marmaray'da tren arıza yapınca yolcular raylar üzerinde yürüdü
Gündem

Marmaray'da tren arıza yapınca yolcular raylar üzerinde yürüdü

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 22:38:00 -
Marmaray'da tren arıza yapınca yolcular raylar üzerinde yürüdü

Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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