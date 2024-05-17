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Aktüel Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti!
Aktüel

Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 21:57:00 -
Marmaray'da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Kadıköy'deki Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda bir kadın, kendini tren geçtiği esnada raylara attı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle kendini rayların üzerine bırakan kadın trenin altında kalarak can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

Seferler normale döndü!

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bir süre duran Marmaray seferleriyle ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trenlerimiz saat 20.00 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.
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