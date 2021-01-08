Marmaray'da görevlinin çocuklara insanlık dışı müdahalesi tepki topladı!

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda insanlık dışı bir olay yaşandı. Trene biletsiz bindiği ileri sürülen 4 göçmen çocuğa güvenlik görevlilerince şiddet uygulandı. Çocukları saçından tutup trenden atmak isteyen güvenlik görevlileri yolcuların tepkisi üzerine önce 'şikayet var' bahanesine sığındı. Ardından insanlık dışı eylemi görüntüleyen gazeteciyi tehditkar ifadeyle trenin dışına çağıran görevli bir de "işimi yapıyorum" diye kendisini savundu. Bu görüntülere Ulaştırma Bakanı ise duyarsız kalmadı

Marmaray'da görevliden çocuklara insanlık dışı müdahale

İstanbul Üsküdar Marmaray İstasyonunda görenlerin vicdanını kanatan bir olay yaşandı.

Üsküdar'dan bindikleri tren ile Yenikapı'daki evlerine gitmeye çalıştıkları öğrenilen 4 göçmen çocuk güvenlik görevlileri tarafından “biletsiz bindikleri ve telefondan şikayet geldiği” iddiası öne sürülüp zorla dışarı çıkarılmak istendi.

El kadar çocukları saçlarından, kollarından çeke çeke trendan atmaya çalışan güvenlik görevlileri yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

Vatandaşların bilet parasını vermeyi teklif ettiği çocukları ısrarla trenden çıkarmaya çalışan görevliler tepkiler karşısında bu kez de çocuklar için 'dilenci' ifadesini kullandılar.

Tepki gösteren yolculara karşı çıktılar

Sonra daha da ileri giderek çocukları savunan kadın yolcuya "Al evine götür o zaman" deme cüretini bile gösterdiler.

Yolcuların sahip çıktığı çocuklara şiddet uygulandığı anları görüntüleyen bir kişi ise güvenlik görevlileri tarafından engellenmek istendi.

Gazeteciye müdahale etti

Görevli gazeteci olduğunu söyleyen bu kişiyi bu kez de 'Gel gel' diyerek tehditkar bir ifadeyle treninin dışına çıkarmaya çalıştı.

Son olarak 'işimi yapıyorum' diye kendisini savunmaya kalkan görevlilerin ısrarı yüzünden tren uzun süre istanyonda beklemek zorunda kaldı.

Soruşturma başlatıldı

Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrasında bellerinde silah, dillerinde 'işimi yapıyor' sözü bulunan güvenlik görevlileri hakkında Ulaştırma Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika gelişmesini Bakan Adil Karaismailoğlu ile görüşen gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından "Az önce Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuştum, "Çok üzüldüm hiçbir kabul edilebilir yanı, izahı yok. İlgili şahıslarla hakkında derhal soruşturma başlattık. Gereken yapılacak" dedi." sözleri ile paylaştı.