Marmaray'da bir intihar daha!

İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda intihar vakası meydana geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Yolcularımız, Söğütlüçeşme istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

Vatandaşlar özellikle Marmaray istasyonlarında son dönemde artan intihar vakalarına karşı yetkileri önlem almaya davet ediyor.