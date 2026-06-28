Marmaray’da bir intihar daha!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bugün (28 Haziran) saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Yaşanan üşücü olay nedeniyle seferlerin tek hattan yapıldığı bildirildi.
Son aylarda Marmaray duraklarından yaşanan acı olaylardan birinin bugün de tekrarlanmasının ardından Marmaray'ın resmi X hesabından yolcuları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımlandı. Yapılan resmi duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.