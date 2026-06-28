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Gündem Marmaray’da bir intihar daha!
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Marmaray’da bir intihar daha!

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Marmaray’da bir intihar daha!

Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bugün (28 Haziran) saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Yaşanan üşücü olay nedeniyle seferlerin tek hattan yapıldığı bildirildi.

Son aylarda Marmaray duraklarından yaşanan acı olaylardan birinin bugün de tekrarlanmasının ardından Marmaray'ın resmi X hesabından yolcuları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımlandı. Yapılan resmi duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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