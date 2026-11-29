Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Halkalı-Ispartakule hattıyla Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtinin İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacağını, bölgedeki 3,1 milyon kişinin Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabileceğini açıkladı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu'na göre hat, ulusal demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için banliyö hattı gibi de çalışacak.

Uraloğlu, bölge sakinleri için şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden, Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek."

Bakan, projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini 9 Ekim'de hizmete açtıklarını hatırlatıp kalan iki kesimde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hat, saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun inşa ediliyor.

Halkalı-Ispartakule'de yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli

Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli yer alıyor. Uraloğlu, bu kesimde tünel, hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapıları da bulunuyor; Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatları ise tamamlandı.

Bakan, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağını, iki kesimin bitmesiyle İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan bağlantıda yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade etti.

Ispartakule-Çerkezköy'de tünel kazısı devam ediyor

Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy kesimi çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor; proje kapsamında 3 istasyon ve 6 yolcu peronu yer alacak. Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Güzergah boyunca doğal yaşamın korunmasına yönelik düzenlemeler kapsamında 18 ekolojik alt ve üstgeçit inşa edilecek.

Hat tamamlanınca Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

İki kesimin tamamlanmasıyla, daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak. Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitesinin 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.