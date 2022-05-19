Marmaray, metro, metrobüs, Başkentray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?

19 Mayıs'ta otobüsler, metrobüs, metro ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bilgileri ile netleşti. Peki, 19 Mayıs'ta (bugün) toplu taşımalar ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı, kaç gün ücretsiz? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ankara'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda; Toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik) ücretsiz olarak hizmet verecek.” Ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da İETT ücretsiz mi?

İBB'den yapılan açıklamada, "19 Mayıs perşembe günü İETT seferleri Cumartesi sefer tarifesine göre yapılacaktır. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferler uygulamaya dahil değildir." ifadelerine yer verildi.