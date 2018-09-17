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Marmaray Halkalı-Gebze hattında sona doğru

İstanbul'un ulaşım sorununu çözecek Halkalı-Gebze banliyö hattında sona çok az kaldı. Trenler gece deneme seferlerine başladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:45
Marmaray Halkalı-Gebze hattında sona doğru

Türkiye'nin ve mega kent İstanbul'un önemli ulaşım projelerinden Marmaray'ın Halkalı-Gebze arasında işletilmesinin başlamasına artık sayılı günler kaldı.

MARMARAY TRENİ PENDİK'TE

Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi arasında çalışan Marmaray treni, deneme amaçlı Halkalı-Gebze arasında gece saatlerinde sefer düzenliyor. Sosyal medyada ise Pendik'ten paylaşılan Marmaray treni fotoğrafı büyük heyecan uyandırdı.

ARALIK SONU AÇILACAK

Marmaray hattında şu anda ray bağlantıları tamamlandı. Trenler ise 2018 yılı Aralık ayı sonunda Halkalı-Gebze arasında yolcu taşımaya başlayacak.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:45
  1. İstanbul
  2. Marmaray
  3. Halkalı-Gebze hattı

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