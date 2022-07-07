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Aktüel Marmaray, Başkentray ve İZBAN bayramda ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İZBAN, Başkentray, Marmaray bedava mı?
Aktüel

Marmaray, Başkentray ve İZBAN bayramda ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İZBAN, Başkentray, Marmaray bedava mı?

9 Temmuz'da idrak etmeye başlayacağımız Kurban Bayramı nedeniyle Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Peki Marmaray, Başkentray ve İZBAN bayramda ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İZBAN, Başkentray, Marmaray bedava mı? Ulaştırma Bakanlığında açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:57:00 - 2022-07-07 17:12:26
Marmaray, Başkentray ve İZBAN bayramda ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İZBAN, Başkentray, Marmaray bedava mı?

Ulaştırma Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollardan da ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Böylece bayram boyunca İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü bayram süresince ücretli olacak.

 

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