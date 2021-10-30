Marmaray 8 yılda Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

Cumhuriyetin kuruluşunun 90’ıncı yılında faaliyete geçen ve 153 senelik tarihiyle ‘Asrın Projesi’ olarak adlandırılan Marmaray, gerek teknolojik altyapısı gerek ekonomik büyüklüğü, gerek demir yolu ulaşımına kazandırdığı ivmeyle dikkat çekiyor. Birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri barındırıyor.

43 durakta hizmet veriyor

Aradan geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıyan Marmaray, 5.5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken 12 Mart 2019’dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iştirak ettiği törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı. Bu tarihten sonra Gebze-Halkalı banliyö hattı olarak isimlendirilen Marmaray, Türkiye nüfusunun 7, İstanbul nüfusunun ise 40 katı yolcu taşıdı.

Konforlu ulaşımın adresi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’ın 1860 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından dile getirildiğini hatırlattı. Marmaray’ın ilk olarak 29 Ekim 2013’te Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminde 5 istasyonla devreye girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, “13 Mart 2019’dan itibaren Halkalı-Gebze arası 43 istasyonla işletmeye alındı. 8 yılda 600 milyon yolcu ağırlayan Marmaray, 76 kilometrelik parkuru 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu” ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, günde 450 bine yakın yolcu taşıyan Marmaray’da 15 Ekim’den itibaren yolcu memnuniyetine yönelik yeni bir adım daha atıldığına işaret etti. “Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar istasyonlarında kesintisiz ulaşıma kesintisiz iletişim imkânı sağlandı” açıklamasında bulundu.

Ekonomiye olumlu katkı

Karaismailoğlu, İstanbul kent içi ulaşımı destekleyen Marmaray’ın yük taşımacılığında sağladığı avantajlarla Türkiye ekonomisine de olumlu katkı sunduğunu belirtti.



Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşımı olanaklı kılan Marmaray’la yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığının daha kolay hale geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



“Çin-Avrupa arası ilk transit geçişin Kasım 2019’da gerçekleştirildiği Marmaray, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden dünya ticaretini domine ediyor. Dünya ticaretinin yanı sıra yurtiçi yük trenlerinin de kullandığı Marmaray Tüp Geçişi, üreticilerce tercih ediliyor.

Maliyetler düştü

Daha önce Anadolu’nun üretim merkezlerinden trenle Derince’ye, buradan feribot ve devamında kara yoluyla Çorlu’ya taşınan yükler, artık Marmaray’dan geçerek aktarma yapılmadan varış yerlerine ulaşıyor. Bu sayede sanayicilerin, üreticilerin ve ihracatçıların lojistik maliyetleri düşüyor, rekabet güçleri artıyor.”

Hedef büyük

Karaismailoğlu, Marmaray’da hedefin 1 milyon yolcu ve tonlarca yük geçişi olduğunu bildirdi. Ayrıca “Sınırları Türkiye’nin iki büyük şehrinden geçen Marmaray projesi, her geçen gün ülkede ve dünyada değerini katlıyor” dedi.



Öte yandan; 17 Nisan 2020’den itibaren Marmaray’dan yük trenleri geçmeye başladı. O tarihten bu yana Avrupa yönüne 678, Asya yönüne 602 olmak üzere toplam bin 280 yük treni geçiş yaptı. Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan bin 280 trenle 540 bini netton olmak üzere yaklaşık 1 milyon ton yük Marmaray Tüp Geçişi’nden taşındı.