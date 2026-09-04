Keloğlan'a bile konu olmuştu: Elleriyle sıkıp tas tas tüketiyorlar!
Amasya'nın Avrupa tescilli ‘Amasya sıkma tarhanası'nın bu yılki üretim sezonu son hız devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Amasya'nın Avrupa tescilli ‘Amasya sıkma tarhanası'nın bu yılki üretim sezonu son hız devam ediyor.
Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla oluşan harcın elle sıkılarak şekillendirilmesi sonrasında güneşte kurutulan tarhana, kışın çorbasıyla besin kaynağı olarak gösteriliyor.
KELOĞLAN TARHANASI Kökeni Orta Asya'ya dayanan tarhananın tarifini büyüklerinden öğrenip aynı şekilde evlerde yapmaya devam ettiklerini belirten Fatma Hatipoğlu, "Amasya'mızın coğrafi işaretli sıkma tarhanasının yapımına başladık. Biz bu tarhanaya filmlerine konu olduğu için Keloğlan tarhanası da diyoruz" dedi.
"TARHANANIN KOKUSU EVİ SARAR"
Fast food yiyecekler yerine doğal ürünlerle hazırlanan şifa deposu tarhanayı öneren Hatipoğlu, "Ocağa koyup pişirdiğinde mis gibi kokar. Tarhananın kokusu evi sarar. Girer girmez kokuşu hissedilir. Tas tas içersin" diye konuştu.
Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt da geçen yıl bol miktarda tarhana satışı yaptıklarını söyledi. Bozkurt, yörede ayrıca ‘kaşık tarhana' ve ‘çanak tarhana'nın da üretildiğini söyledi. Şef Lütfi Kol ise, tarhana çorbasını restoranlarda müşterilerine beğeniyle sunduklarını vurguladı./ kaynak: mynet
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23