Tam 11 yıldır bir an olsun hiç kesilmedi! Yerin iki kilometre altındaki 15 bin delikten durmadan fışkırıyor
Kanada'daki bir maden sahasında binlerce metre derinlikteki kayaların arasından tam 11 yıldır kesintisiz bir şekilde akan binlerce tonluk "beyaz hidrojen" gazı bilim insanlarını şoke etti. Prekambriyen dönemi kayalarının yeraltı sularıyla temasa geçmesiyle oluşan bu devasa doğal gaz rezervi, yıllık milyonlarca kilovatsaat elektrik üretebilecek potansiyele sahip. Yerin altındaki bu olağanüstü keşif, geleceğin temiz enerji kaynakları yarışında adeta devrim niteliğinde bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.