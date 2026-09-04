Tam 11 yıldır bir an olsun hiç kesilmedi! Yerin iki kilometre altındaki 15 bin delikten durmadan fışkırıyor

Bu miktarın tek başına yılda yaklaşık 4,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Çalışmanın sonuçları bilimsel bir dergide yayımlanırken, uzmanlar tespit edilen bu akışın ticari bir hidrojen kuyusuna dönüştürülebilmesi için henüz erken olduğunu vurguluyor. Gazın kontamine olmadan toplanması, onlarca çıkış noktasının birbirine bağlanması ve basınçlandırılması için madende şu an altyapı bulunmuyor.