Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç'ların gelinlerinden şaşırtan hamle: Ali Koç duyurdu
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in gelinlerinden şaşırtan bir hamle geldi. Gelişmeyi Ali Koç duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in gelinlerinden şaşırtan bir hamle geldi. Gelişmeyi Ali Koç duyurdu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaklaşık iki yıllık bir hazırlık ve geliştirme sürecinin ardından Nisan 2026'da House of Nulla markasını hayata geçirdi.
Nevbahar Koç ve Esra Tümen Dinçkök'ün kurduğu marka köklerini Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen nadir karagülünden alıyor. Markanın piyasaya sunduğu ilk koleksiyon da 'The Beautiful Darkness' adını taşıyan ürün oldu.
Nevbahar Koç'un bu girişimine ilk destek de merhum Mustafa Koç'un eşi Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Haremlique İstanbul'un kurucusu Caroline Koç'tan gelmişti.
şbirliğini Caroline Koç sosyal medya hesabından bir fotoğrafla duyurdu. Caroline Koç, kurucusu olduğu Haremlique İstanbul ile House of Nulla'nın birlikte çalışacağını ifade etti. İş insanı Ali Koç, House of Nulla markasının ilk koleksiyonu olan "The Beautiful Darkness" serisine ait "Spice" isimli lüks parfümle poz verdi. Caroline Koç, fotoğrafa ise "Güzel bir şey şekilleniyor. Haremlique İstanbul × House of Nulla yakında" notunu düştü.
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