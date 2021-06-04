Marmara’daki kirliliğe bakanlıktan neşter

Ertuğrul Şahan Ankara

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak. Bu kapsamda öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) iş birliğiyle bugün “Marmara Denizi’nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri” başlıklı çevrim içi çalıştay düzenlenecek. Çalıştayın sonuçları Marmara Denizi’ne kıyısı olan bütün illerden su ve atık idaresi yetkilileri ve belediye temsilcilerinin katılımıyla yarın düzenlenecek toplantıda değerlendirilecek ve çözüm önerileri üretilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda, bakanların ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve yetkililerin katılımıyla pazar günü yapılacak toplantıda, “Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı”nın son hali belirlenecek ve plan kamuoyuna açıklanacak.

Baran Bozoğlu: Kriz, insan kaynaklı

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, çalıştayın önemine vurgu yaparak, “Yıllardır var olan iklim krizinin yarattığı sonuçlar şu anda belirgin şekilde yaşanıyor. İklim krizine bir yandan kızıyoruz ancak etkilerinin artmasına sebep olacak koşulları da insan olarak biz yaratıyoruz” dedi. Salya meselesiyle karşı karşıya kalınmaması için denizlerin temiz tutulması gerektiğini belirten Bozoğlu şunları söyledi: “Atık su arıtma tesislerinin yaygınlaşması, ileri arıtma teknolojilerine yatırım yapılması, büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini en iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla denizlerimizi korumalıyız.”

