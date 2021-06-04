Marmara’daki deniz salyası Karadeniz’i de öldürür

Marmara’daki deniz salyası istilasını masaya yatıran TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda önemli değerlendirmeler yapıldı. İklim Değişikliği ve Politika Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülşah Deniz Atalar, şunları söyledi:

Tuna’dan atık geliyor

“Karadeniz sınırlı su yenilemesine sahip ve genetik değişimi az. Dünyanın en büyük oksijensiz su kütlesi. Zaten belli bir derinlikten sonra canlı yaşamıyor. Tuna Nehri yüzünden Batı Balkan ülkelerinin bütün kirliliğinin de taşındığı bir deniz. Özellikle Tuna’dan kaynaklı Karadeniz çok kirleniyor.

Biyolojik koridor

Bilim insanları Marmara Denizi’ni su canlıları için kuluçkalık, çevre denizler için biyolojik koridor ve genetik materyal havuzu olarak nitelendiriyor. Marmara Denizi alt akıntı yoluyla Karadeniz’e oksijen taşıyor, canlı bir su. Ama şu anda bu müsilaj nedeniyle belki Karadeniz’e de oksijen taşıyamadığımız için Türkiye’nin balıkekonomisinin yüzde 60’ının gerçekleştiği denizin ölmesine sebebiyet verecek bir durum var. Çünkü Marmara Denizi ölürse peşinden Karadeniz de ölür.

Mercanlara yuva

Marmara adalarında siyah mercan ormanları bulunmakta. Bu tür yüksek oranda biyoçeşitliliğe sahip alanlar korunmalı ve bir an önce özel koruma bölgesi ilan edilmeli. Şu an yaşadığımız müsilaj tabii ki sadece karasal ve evsel atıktan değil, bir sürü sebebi var. Denizlerimizi korumadan iklim değişikliğiyle mücadele edemezsiniz. ”

2 ayda 150 ton salya toplandı

Marmara Denizi’ni tehdit eden deniz salyası teknelerle temizlenmeye çalışılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’ni saran deniz salyasına (müsilaj) karşı etkili bir mücadele verdiklerini belirterek, 2 aya yakın bir sürede İzmit Körfezi’nden 150 ton deniz salyası topladıklarını söyledi.

Acil eylem planı açıklanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını belirtti. Murat Kurum şöyle konuştu: “Müsilajla ilgili şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Marmara Belediyeler Birliği ile ortak çalışma yürütüyoruz.

Tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu hafta Çevre Haftası; 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemizin 7 bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimize paylaşacağız. Pazar günü de müsilaja ilişkin adımlarımızı paylaşacağız.”