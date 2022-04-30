Marmara’da yine müsilaj kabusu!

Havaların ısınmasıyla birlikte Marmara Denizi’nde müsilaj sorunu yeniden ortaya çıktı. Müsilajın oluşmasında en büyük nedenlerin başında ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova gibi sanayi kentlerdeki kirlenen su kaynaklarının denize dökülmesi ile arıtma sorunları geliyor. Hayvancılık faaliyetleri sonrası oluşan atıklar çoğu zaman uygun olmayan koşullarda su kaynaklarına boca edilirken, Bu sorunla ilgili Bursa genelinde yapılan araştırmasından ise çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Bursa’nın tüm ilçelerindeki büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan sayılarının baz alınarak yapılan araştırmada 1 yılda ortaya çıkan toplam azot kirliliği yükünün 3 milyon 241 bin, fosfor kirlilik yükünün ise 341 bin 327 ton olduğu ve bu tablonun ciddi kirlilik riskleri yaratabileceğine dikkat çekildi.

Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr.Öğretim Üyesi Saadet Hacısalihoğlu tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Bursa genelinde toplam 239 bin 211 büyükbaş, 587 bin küçükbaş hayvan ile 11 milyon 768 bin 320 adet kümes hayvanı bulunduğuna dikkat çekildi. Araştırmada, “Bursa genelinde toplam azot kaynaklı oluşabilecek toplam yayılı kirlilik yükü 3 milyon 241 bin944 ton/yıl, toplam fosfor kaynaklı oluşabilecek yayılı kirlilik yükünün 341 bin 327 ton/yıl olduğu belirlenmiştir. Yayılı kirlilik kaynaklarından olan hayvansal atıklar kontrolsüz atık yönetimi sonucu, yüzey ve yer altı su kaynaklarını kirletebilmektedir” denildi.

Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçeleri yoğun hayvancılık faaliyetleri yapılan ilçelerdir. 2019 yılında Bursa İl Çevre Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Bursa İl Çevre Durum Raporu’nda il genelindeki su kaynaklarının kirlenme nedenleri araştırılmıştır. Bu rapora göre, hayvan yetiştiriciliği kaynaklı su kirliliğinin en çok kirlenmeye maruz kaldığı ilçelerin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Susurluk Havzası Koruma Eylem Planına göre de, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde hayvancılık kaynaklı kirlilik yüklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.”