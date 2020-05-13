  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Marmara'da "sıcak hava dalgası" uyarısı

Sıcaklığın mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:44:20 -
Marmara'da "sıcak hava dalgası" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde 15-19 Mayıs'ta sıcaklığın mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre bölgede hava sıcaklığı, cuma gününden gelecek hafta ortasına kadar hissedilir derecede artacak.

Bölgede sıcaklığın, mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği, uzun yıllardır kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı