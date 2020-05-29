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Aktüel

Marmara'da lodos etkisini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:48:57 -
Marmara'da lodos etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 2 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekneler de bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yağışın etkili olması bekleniyor.

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