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Yerel Marmara'da korku dolu anlar! Beylikdüzü açıklarında dehşet saçan arıza!
Yerel

Marmara'da korku dolu anlar! Beylikdüzü açıklarında dehşet saçan arıza!

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Marmara'da korku dolu anlar! Beylikdüzü açıklarında dehşet saçan arıza!

İçinde 3 kişinin bulunduğu teknenin kontrolden çıkması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. Çaresizce denizin ortasında sürülen vatandaşların imdadına güvenlik güçlerimiz yetişti.

Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında seyreden 8,5 metre boyundaki bir tekne, makine arızası yapması sonucu bir anda akıntıyla sürüklenmeye başladı. İçinde 3 kişinin bulunduğu teknenin kontrolden çıkması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. Çaresizce denizin ortasında sürülen vatandaşların imdadına güvenlik güçlerimiz yetişti.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri yer aldı. (DHA)

 

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