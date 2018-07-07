Marmara'da hava sıcaklığı artacak
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:04
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak.
Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
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