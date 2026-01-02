  • İSTANBUL
Marmara'da hava koşulları feribot seferlerini iptal ettirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Marmara'da hava koşulları feribot seferlerini iptal ettirdi

GESTAŞ’tan açıklama yapıldı. Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı feribot seferleri, 4 Ocak Pazar günü ise tüm seferler iptal edildi.

Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Çanakkale açıklarında can pazarı! Yolcu feribottan denize atladı
Çanakkale açıklarında can pazarı! Yolcu feribottan denize atladı

Yaşam

Çanakkale açıklarında can pazarı! Yolcu feribottan denize atladı

