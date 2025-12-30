Marmara'da fırtına engeli: BUDO'da 10 sefer birden iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan son dakika duyurusuna göre, Mudanya-İstanbul ve Armutlu hatlarında deniz ulaşımı hava muhalefetine takıldı. Marmara Denizi'ndeki şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle seyir güvenliği riske girince, toplamda 10 sefer programdan çıkarıldı.

BUGÜNÜN İPTAL LİSTESİ KABARIK

İptal kararları hem Bursa-İstanbul hem de Armutlu-İstanbul geçişlerini etkiledi. Bugün gerçekleştirilemeyecek seferler şunlar:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci): 07.00 ve 09.30 seferleri.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya): 08.00 ve 11.30 seferleri.

Armutlu Hattı: Bursa-Armutlu (09.30), Armutlu-İstanbul (10.00), İstanbul-Armutlu (11.30) ve Armutlu-Bursa (12.55) seferleri yapılamayacak.

YILBAŞINA DA FIRTINA DARBESİ

Fırtınanın etkisinin sürmesi beklenirken, BUDO yönetimi 1 Ocak 2026 Perşembe günü için de önleyici bir karar aldı. Yeni yılın ilk günü sabah saatlerinde planlanan şu iki sefer de iptal edildi:

"1 Ocak saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve saat 08.00’deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecektir."

Yolcuların seyahat öncesinde güncel durum için BUDO’nun resmi internet sitesini takip etmeleri ve bilet işlemleri için çağrı merkeziyle irtibata geçmeleri öneriliyor.