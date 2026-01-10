Marmara'da fırtına dinmiyor: BUDO’dan 8 sefer iptali daha!

Bursa ile İstanbul arasındaki en önemli ulaşım ağlarından biri olan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki sefer programında değişikliğe gitti. Şiddetli rüzgarın denizdeki dalga boyunu artırması ve güvenli seyir imkanını kısıtlaması üzerine, sabah saatlerinden itibaren planlanan birçok sefer listeden çıkarıldı.

MUDANYA, KABATAŞ VE ARMUTLU HATLARI ETKİLENDİ

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyurusuna göre; Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı birçok sefer gerçekleştirilemeyecek. İptal kararı, sabah 08.00 seferleriyle başlayıp öğle saatlerine kadar devam edecek. Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına iskeleye gitmeden önce güncel duyuruları kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım yollarını değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi.

İŞTE İPTAL EDİLEN 8 SEFERİN LİSTESİ

Fırtına engeline takılan seferlerin tam listesi şöyle açıklandı: